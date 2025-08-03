Дети бойцов СВО поучаствовали в мастер-классе по изготовлению свечей

Мастер-класс провели в общественной приемной партии «Единая Россия» в Химках. Подобные мероприятия организуют для родных бойцов СВО регулярно.

Для юных участников подготовили яркие листы вощины, сушеные цветы для декора и ленточки.

«Поддержка семей участников СВО — это наш приоритет. Мы понимаем, как важно, чтобы дети чувствовали заботу и внимание, особенно в трудные времена. Организация подобных мероприятий позволяет им получить положительные эмоции, развить свои творческие способности и просто хорошо провести время», — сказала депутат Химок Татьяна Кавторева.

Ребята нарезали вощину на полоски, скрутили материал в форму, задекорировали и создали поделки. Теперь они могут использовать свечи для создания атмосферы или в качестве подарка близким.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная отметила, что такие встречи созданы для того, чтобы дети пообщались между собой и получили положительные эмоции.