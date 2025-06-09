Дети бойцов СВО из Дубны посетили Музей истории науки и техники ОИЯИ

Для детей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, организовали экскурсию в Музей истории науки и техники Объединенного института ядерных исследований в Дубне. Помощь в проведении мероприятия оказали руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Екатерина Аратова и депутат Московской областной думы Александр Орлов.

Во время экскурсии ребята познакомились с историей института и его ключевыми научными проектами, такими как новый ускорительный комплекс NICA и нейтринный телескоп Baikal-GVD. Дети также попробовали выполнить простые физические опыты и узнали о выдающихся ученых, благодаря которым Дубна стала одним из ведущих научных центров России.

«Снова вместе с этими замечательными ребятами и их семьями мы узнаем историю родного города. Приятно видеть тягу к знаниям у этих детей, они достойное будущее нашей страны», — отметила депутат Екатерина Аратова.

Это уже не первая экскурсия для детей бойцов СВО: ранее они посещали Отделение истории создания крылатых ракет в Музее Дубны. Идея подобных мероприятий возникла во время новогоднего приема главы города Максима Тихомирова, и первая экскурсия прошла в начале февраля.