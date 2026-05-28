Дети бойцов СВО из Богородского округа побывали на экскурсии в центре МЧС

27 мая в Ногинском ордена Жукова спасательном центре МЧС России для участников СВО из Богородского округа и их семей была организована познавательная экскурсия. Специалисты не только рассказали, но и показали гостям работу спасателей, продемонстрировав на практике необходимые навыки.

В ходе беседы слушателей познакомили с деятельностью центра, структурой и задачами. Представили возможности спецтехники — экскурсанты смогли ближе ознакомиться с инструментом, находящимся в отсеках машин, и подробно узнать о его назначение. Юные гости примерили костюмы РХБЗ, прокатились на спецмашинах, в том числе на квадроциклах, гусеничном вездеходе «Лось» и на БТР, и даже освоили специфику работы с пожарной машиной.

Неожиданным и приятным сюрпризом для участников стал мастер-класс от инструкторов по БПЛА из Центра поддержки участников СВО и членов их семей Богородского округа. После кратного вводного курса ребята смогли попробовать себя в роли настоящих пилотов дрона под руководством педагогов из Дома СВО.

По словам участников экскурсии, этот день надолго останется в их памяти. Они испытали массу положительных эмоций, познакомились ближе друг с другом и узнали много нового о самом спасательном центре. Гости выразили искреннюю благодарность начальнику спасательного центра МЧС генерал-майору Евгению Гаврилюку и его составу за теплый прием и прекрасно проведенный день. Такие моменты помогают перезагрузиться и почувствовать радость жизни.