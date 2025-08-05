Дети бойцов СВО и ребята из многодетных семей отдохнут в лагере в Домодедове

В детском оздоровительном лагере «Лира» в селе Красный Путь городского округа Домодедово сейчас проходит летняя смена. Здесь отдыхают дети из многодетных семей и участников специальной военной операции, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

Лагерь находится в живописной лесной зоне. Для воспитанников здесь создали все условия для комфортного и безопасного отдыха. Ребята занимаются в современных классах и мастерских, играют на спортивных площадках, посещают творческие уроки в специально оборудованных для мастер-классов зонах.

«У нас есть джаз-дэнс — это киннект, где дети танцуют, видя свое изображение на экране. Есть электронный тир, компьютерный класс, проводим мастер-классы по изобразительному искусству и прикладному творчеству», — рассказала директор дома творчества «Лира» и начальник лагеря Наталья Андреева.

Особое внимание уделяют активному отдыху и спорту воспитанников. Для ребят проводят тренировки по лазертагу, по преодолению полосы препятствий, командные игры, а также ежедневные зарядки. Воспитанники питаются пять раз в день.

Ребята признаются, что в лагере им очень нравится.

«Вожатые очень добрые, относятся хорошо. И в принципе много активностей», — поделилась впечатлениями воспитанница «Лиры» Маша Ильченко.

Своими впечатлениями поделилась и Миша Чумак.

«Тут просто круто очень, мне очень нравится», — отметила девочка.

По словам Натальи Андреевой, формат пятидневной смены очень удобен и для родителей.

«Потому что сюда чаще всего приезжают дети, которые никогда никуда не выезжали. Все-таки пять дней рядом с домом — близким не так тревожно», — пояснила начальник лагеря.

Завершение каждой смены дети отмечают у костра Дружбы. Ребята делятся впечатлениями, прощаются с друзьями и вожатыми.