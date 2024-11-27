Детекторы дронов доставят из Шатуры в зону СВО по просьбам бойцов

Очередную партию гуманитарной помощи доставят из Шатуры в зону специальной военной операции. Ее передадут лично в руки водитель службы дорожного хозяйства Сергей Михайлов и депутат муниципального Совета Дмитрий Бывшев.

Из Шатуры бойцам передадут генераторы, продукты питания, теплую одежду, газовые баллоны, стройматериалы, матрасы, маскировочные сети и лекарства. Из ценного и дорогостоящего — коллиматорный прицел, детекторы дронов и разведывательный дрон.

«Посылки будут доставлены адресно по просьбам родственников. Также список необходимого был составлен по заявкам самих бойцов через Комитет семей воинов Отечества», — рассказала руководитель организации Виктория Ментюкова.

Следующую партию груза отправят в конце декабря. На фронт передадут новогодние подарки.

Комитет работает с участниками СВО и их семьям по нескольким направлениям — это социальная, психологическая, юридическая и медицинская поддержка.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».