Детектор дронов передали из Солнечногорска в зону СВО

Из Солнечногорска на Херсонское направление отправили очередную партию гуманитарной помощи. В составе груза — детектор дронов «Булат-4» и предметы первой необходимости.

В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск обратилась бабушка военнослужащего с просьбой помочь в приобретении детектора дронов.

На призыв откликнулись члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия», члены Солнечногорского отделения «Боевого Братства» и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования города Солнечногорск. Военнослужащему передали детектор дронов «Булат-4», с помощью которого он не только выполнит поставленные задачи, но и обеспечит безопасность боевых товарищей.