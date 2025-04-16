Детектор дронов передали из Солнечногорска в зону СВО

Из Солнечногорска на Херсонское направление отправили очередную партию гуманитарной помощи. В составе груза — детектор дронов «Булат-4» и предметы первой необходимости.
В общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Солнечногорск обратилась бабушка военнослужащего с просьбой помочь в приобретении детектора дронов.
На призыв откликнулись члены политсовета местного отделения партии «Единая Россия», члены Солнечногорского отделения «Боевого Братства» и сотрудники Специального отряда быстрого реагирования города Солнечногорск. Военнослужащему передали детектор дронов «Булат-4», с помощью которого он не только выполнит поставленные задачи, но и обеспечит безопасность боевых товарищей.
«Эта акция подчеркивает, насколько важно единство в решении актуальных задач, связанных с поддержкой военнослужащих, выполняющих свой долг», — отметил руководитель Солнечногорского отделения «Боевого Братства» Андрей Воробьев.
Также подразделение бойца получит продукты питания, эвакуационные носилки, маскировочные сети, антидроновые одеяла, питьевую воду и средства личной гигиены.
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