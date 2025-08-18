Детектор дронов передали из Подольска в зону СВО

Сотрудники администрации городского округа Подольск продолжают оказывать всестороннюю поддержку бойцам специальной военной операции. Бригаде, где служит защитник из Подольска с позывным Пумба, передали мониторинговое устройство, помогающее отслеживать дроны противника.

Представитель подольского отделения ассоциации ветеранов СВО Артем Падалка вручил аппаратуру матери бойца Светлане. Она отметила, что с начала специальной военной операции администрация округа регулярно помогает фронту.

Для бригады, где воюет ее сын, уже передавали рации, приборы ночного видения, дрон и противодронные системы. А скоро защитники получат и детектор дронов. Гуманитарную помощь доставят на Херсонское направление.

В нее также вошло более 2,5 тонн груза, который собрали активные жители и администрация округа в рамках акции «Подольск помогает».