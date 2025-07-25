Детектор дронов отправили из Чехова в зону СВО

С самого начала специальной военной операции муниципальных округ Чехов оказывает активную поддержу фронту. В этот раз бойцам доставят детектор дронов.

Необходимое оборудование передал глава муниципального округа Михаил Собакин. Он рассказал, что приобрести прибор попросил боец из Чехова, который два года служит добровольцем-разведчиком на Краснолиманском направлении.

«Сейчас он находится в краткосрочном отпуске. Мы максимально оперативно приобрели детектор дронов. Сегодня при встрече я передал „Булат“ и пожелал всем защитникам скорейшей победы и возвращения домой», — поделился Михаил Собакин.

Начать помогать военнослужащим, а также жителям новых регионов и приграничных областей России может любой желающий. Информация о всех волонтерских движениях находится на официальном сайте администрации муниципалитета.