Детей участников СВО в Богородском округе пригласили на спортивные занятия

Выездной прием жителей по личным вопросам в библиотеке микрорайона Заречье города Ногинска провел депутат Богородского округа Магомет Сакалов. На встречу пришли волонтеры, которые помогают семьям участников специальной военной операции.

Волонтеры поделились своим опытом добровольческой деятельности. Рассказали, как поддерживают бойцов на передовой, привозят необходимые вещи и письма от родных. Особенно важным стало предложение организовать работу и полезный досуг для детей, которые остаются дома, пока родители заняты. В частности, прозвучали предложения проводить для них творческие и спортивные занятия, патриотические встречи и мастер-классы.

«Это хорошая и нужная инициатива, которую мы обязательно проработаем вместе», — рассказал Магомет Сакалов.

Отдельное внимание волонтеры уделяют семьям военных, их женам и детям. Помогают в решении хозяйственных вопросов, оказывают психологическую поддержку. Депутат отметил, что встреча получилась теплой и содержательной, прозвучало немало инициатив, которые будут поддержаны Советом депутатов Богородского округа.