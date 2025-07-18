Десятый цех по плетению маскировочных сетей открылся в Балашихе

В Балашихе в микрорайоне Железнодорожный открылся новый цех при многофункциональном центре, посвященный корпоративному волонтерству. На торжественном мероприятии присутствовали представители общественных организаций и органов власти: руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова, глава местной Ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, депутат окружного совета Сергей Щукин и директор МФЦ «Мои документы» Наталья Дубовицкая.

Елена Жарова отметила важность открываемого цеха как новой площадки для добровольческой деятельности сотрудников МФЦ. В свободное от основной работы время они будут плести маскировочные сети, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности военнослужащих. По словам Жаровой, волонтеры готовы задерживаться после смен и приходить раньше, чтобы внести свой вклад в общее дело — спасение жизней и приближение победы.

В Балашихе корпоративное волонтерство развивается на нескольких крупных предприятиях, таких как гипермаркет «Гиперглобус», налоговая инспекция и многофункциональный центр. Это позволяет объединить усилия разных организаций в поддержке защитников страны.

Иван Клещерев подчеркнул, что маскировочные сети имеют огромное значение для бойцов, помогая скрыть технику и личный состав от вражеских наблюдателей. Он выразил благодарность всем, кто своими руками создает эти важные средства защиты, которые высоко ценятся на передовой.

Волонтерская группа «Сетевые пчелки Балашихи», действующая с мая 2023 года на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», уже изготовила более четырех тысяч маскировочных сетей, которые были направлены в различные зоны специальной военной операции. Эта инициатива демонстрирует активное участие местного сообщества в поддержке армии и патриотическое единство жителей Балашихи.