Десяток взрывов прогремел над Сочи и Туапсе

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинские дроны над Черным морем, около 10 взрывов прогремели над Сочи и Туапсе. Об этом сообщил телеграм-канал Shot .

В районе Туапсе взрывы прогремели около 02:20 ночи, а в Сочи включили сирены спустя 25 минут.

«Всего было слышно минимум семь гулких звуков и видны вспышки со стороны Черного моря. По словам очевидцев, в небе слышно жужжание, как будто кукурузника», — говорится в сообщении.

По словам местных жителей, раздались как минимум три взрыва в районе поселка Лазаревское. Кроме того, звучали сирены на черноморском побережье от Сочи до «Сириуса» и Адлера.

Официальная информация о возможных пострадавших и разрушениях пока отсутствует.