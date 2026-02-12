Десятки мероприятий пройдут в Химках ко Дню защитника Отечества

В Химках стартовала масштабная праздничная программа, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Мероприятия — бесплатные, для жителей округа это отличная возможность поближе познакомиться с историей страны и почтить память всех, кто стоял и стоит на страже Отечества.

Тематические мероприятия охватят десятки площадок — от культурных центров до спортивных комплексов, предлагая химчанам разнообразные форматы: от душевных концертов до зрелищных соревнований.

С 9 по 23 февраля в картинной галерее имени Горшина каждый желающий сможет присоединиться к акции «Открытка на фронт» и передать теплые слова поддержки бойцам в зоне специальной военной операции.

Эстафету праздника 14 февраля в 18:00 подхватит выставочный комплекс «Артишок» с концертом «А здесь все поет…». А 15 февраля в 12:00 в МСК «Восход» развернется масштабный фестиваль Ассоциации развития военно-патриотических клубов Московской области с показательными выступлениями и элементами военно-прикладных дисциплин.

Особый вечер ждет гостей 17 февраля в Центральной детской школе искусств, где в 18:00 начнется праздничный концерт, посвященный защитникам Родины.

Самый насыщенный день — 19 февраля: в 15:00 в «Артишоке» откроется выставка «Искусство помнит», в 18:00 одновременно стартуют концерт «Во славу Отечества» в ДК «Лунево» и юношеский турнир по фехтованию в школе «Лига первых».

20 февраля также обещает быть богатым на события. В 16:00 в «Артишоке» пройдет экскурсия по выставке «Защитники Отечества» и концерт «Защитником быть — Родине служить!», в 15:00 в ДК «Фирсановка» начнется развлекательная программа «А ну-ка, мальчики, а ну-ка, парни», а в 17:00 в ДК «Контакт» представят концерт «Здравия желаем!», в18:00 в МСК «Восход» выступит ансамбль «Патриоты России».

21 февраля настанет черед спортивных баталий: в 11:00 СК «Юность» примет соревнования по греко-римской борьбе, в 11:45 в СК «Новатор» скрестят шпаги юные фехтовальщики. Завершит день открытие выставки «Память в образах» в 15:00 в «Артишоке».

Кульминацией праздника 23 февраля станет турнир по чир-спорту «Я люблю тебя, Россия!», который начнется в 10:00 в Баскетбольном центре «Химки».