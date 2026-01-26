Десять ветеранов СВО получат новые профессии в колледже Воскресенска

Получить новую профессию после возвращения с фронта участники специальной военной операции могут на базе «Воскресенского колледжа». Сейчас там одно и заочно учатся десять студентов этой категории.

Для многих ветеранов СВО смена работы становится вынужденной необходимостью, связанной с состоянием здоровья. Командир медицинского отделения Илья Слинкин после тяжелого ранения в 2023 году был демобилизован по состоянию здоровья. После прохождения реабилитации он вернулся в родной город. Работать по прежней специальности возможности не было, поэтому Илья принял решение получить образование и найти работу по новой профессии.

Ветеран СВО учится в колледже на юриста. В 2025 году Илья также поступил в университет на заочное отделение по специальности «Социальная педагогика». Сейчас получает сразу две профессии.

«Для того, чтобы чего-то добиться, нужно прилагать все возможные усилия. Учиться непросто, но мне помогают. И хочу выразить огромную благодарность всем, кто мне помог в выборе и поступлении», — поделился Илья Слинкин. После окончания учебы он собирается заниматься преподавательской или административной деятельностью.