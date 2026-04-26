Десять человек пострадали после атаки БПЛА в Вологодской области
В Вологодской области при атаке беспилотника пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов.
По его словам, три волны налета произошли ранним утром. Целью стала промплощадка фосфорного комплекса. Силы ПВО сбили 15 беспилотников.
«Пострадали 10 человек, в том числе шестеро госпитализированы: двое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение», — заявил Филимонов.
На территории азотного комплекса повредили трубопровод высокого давления с серной кислотой. Губернатор уточнил, что утечку уже ликвидировали. Превышений опасных веществ в воздухе не зафиксировали.
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили более 200 беспилотников ВСУ над российскими регионами.