Десять человек пострадали после атаки БПЛА в Вологодской области

В Вологодской области при атаке беспилотника пострадали 10 человек. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов .

По его словам, три волны налета произошли ранним утром. Целью стала промплощадка фосфорного комплекса. Силы ПВО сбили 15 беспилотников.

«Пострадали 10 человек, в том числе шестеро госпитализированы: двое находятся в тяжелом состоянии, один — в состоянии средней степени тяжести, трое — в удовлетворительном состоянии. Прогноз у всех благоприятный. Четыре человека после осмотра врачами получают амбулаторное лечение», — заявил Филимонов.

На территории азотного комплекса повредили трубопровод высокого давления с серной кислотой. Губернатор уточнил, что утечку уже ликвидировали. Превышений опасных веществ в воздухе не зафиксировали.

За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны сбили более 200 беспилотников ВСУ над российскими регионами.