«Дерево памяти» посадили на Аллее Героев в Можайске

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев сообщил о торжественной посадке «Дерева памяти» на Ямском кладбище. Оно станет живым памятником для бойцов СВО.

Для посадки выбрали сортовой красный дуб. Сейчас его высота составляет около пяти метров.

В церемонии приняли участие родные и близкие участников спецоперации, глава Можайского округа Денис Мордвинцев, его заместитель Ольга Спиридонова и социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова.

По словам организаторов, в дереве заложен глубокий символизм: во время цветения и осенью его листья окрашиваются в яркий красный цвет, который олицетворяет мужество, храбрость и самопожертвование бойцов.

В ближайшее время дуб подготовят к первой зимовке на новом месте, а к весне прилегающая территория будет благоустроена, чтобы создать тихое и ухоженное место общей памяти.