Депутаты встретились с родственниками бойцов СВО в Лосино-Петровском

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский депутаты провели личный прием членов семей участников специальной военной операции. Так, одна из посетительниц получила консультацию по земельному участку для своего сына, находящегося на фронте.

На вопросы жителей ответили депутат Совета депутатов Гузаль Данилова и Алексей Дьяконов.

Мама бойца спецоперации обратилась к народным избранникам за помощью в получении земельного участка. Гузаль Данилова составила депутатский запрос, который направили в администрацию Лосино-Петровского. Решение этого вопроса депутаты взяли на личный контроль.

«Каждый гражданин, каждый участник специальной военной операции и его семья заслуживают внимания и заботы. Мы, как депутаты, обязаны не просто слышать, но и действовать, чтобы решить их проблемы. Наша встреча с мамой бойца СВО — это не просто формальность, это шаг к справедливости и уважению к тем, кто отдал свои силы и здоровье за нашу страну. Мы готовы сделать все возможное, чтобы обеспечить права наших героев и их близких», — подчеркнула Гузаль Данилова.

Каждый желающий может обратиться за помощью в местную приемную партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский. Она находится по адресу: улица Северная, дом № 9. Предварительно записаться можно по телефону: +7 (967) 066-58-80.