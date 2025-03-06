Депутаты в Серпухове поздравили женщин-волонтеров в преддверии 8 Марта

Накануне Международного женского дня, местное отделение партии «Единая Россия» совместно с Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей провели торжественное мероприятие. Его посвятили женщинам-волонтерам, которые оказывают помощь военнослужащим.

Со словами благодарности к собравшимся обратились депутат Московской областной думы Татьяна Карзубова, Президент Института инженерной физики Алексей Царьков и депутат окружного Совета Надежда Еремина. Кроме того, свои поздравления передал депутат Государственной Думы Александр Коган.

В рамках встречи женщины-волонтеры рассказали о текущих запросах от военнослужащих с передовой. Эти отклики помогают лучше понимать реальные потребности бойцов и оперативно реагировать на их нужды. После обсуждения волонтерам был передан гуманитарный груз, который в ближайшее время отправится на фронт.

Женщины-волонтеры стали ярким примером силы духа, заботы и единства. Их самоотверженная работа вдохновляет окружающих и доказывает, насколько важна сплоченность в сложные времена. Они не только верят в наших защитников, но и активно помогают им, показывая, что вклад каждого человека имеет огромное значение.

Мероприятие подчеркнуло значимость волонтерского движения и стало символом уважения и признательности к тем, кто поддерживает бойцов на передовой.