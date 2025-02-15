Депутаты в Лосино-Петровском организовали сбор средств для семьи бойца СВО

Местное отделение партии «Единая Россия» в городском округе Лосино-Петровский вновь подтвердило свою приверженность социальным инициативам, оказав помощь супруге военнослужащего, участвующего в специальной военной операции. Женщина обратилась в общественную приемную с просьбой о помощи в приобретении комбинезонов для своих детей.

Общественная приемная активно работает над поддержкой семей военнослужащих, особенно тех, кто находится в зоне боевых действий. В ответ на запрос супруги бойца, члены и сторонники партии быстро организовали сбор средств в рамках акции «Добрые дела». Это стало возможным благодаря единству и активному участию как представителей партии, так и местных жителей, осознающих важность поддержки тех, кто оказался в трудной ситуации.

В результате совместных усилий удалось приобрести комбинезоны нужного размера для детей. Эти вещи помогут детям оставаться теплыми и комфортными в холодное время года, что особенно важно для семей, переживающих сложные времена. Члены партии «Единая Россия» уверены, что такие добрые дела способствуют укреплению духа солидарности и взаимопомощи в обществе.

«Мы продолжаем реализовывать социальные программы и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается. Это не просто слова — это реальные действия, которые помогают многим людям преодолевать трудности», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лосино-Петровском Вячеслав Градин.