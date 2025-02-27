Депутаты в Балашихе представили отчеты по итогам работы за 2024 год

Депутаты городского округа Балашиха продолжают проводить отчетные компании по результатам работы за прошлый год. Они рассказывают жителям муниципалитета о достижениях и принимают новые наказы.

Депутат Светлана Тананова встретилась с жителями Балашихи, чтобы обсудить достижения, исполнение наказов избирателей и планы на 2025 год. Центральными темами отчета оказались строительство и капитальный ремонт социальных объектов, развитие транспортной инфраструктуры, благоустройство парков и общественных пространств, а также помощь участникам специальной военной операции и их семьям.

«С апреля 2023 года на территории Балашихи, по поручению губернатора Андрея Воробьева, работает Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту. Каждый день десятки мужчин со всей страны приезжают сюда для оформления документов и отправки в зону специальной военной операции», — отметила Тананова.

Народный избранник Сергей Чураков, выступая перед коллективом школы № 25, подчеркнул, что Балашиха активно развивается во всех сферах. В рамках народной программы строят и обновляют медицинские учреждения, детские сады и школы. Особое внимание уделяют развитию малого и среднего предпринимательства, привлечению новых налоговых резидентов и реализации инвестиционных проектов. Это способствует укреплению экономики округа и улучшению качества жизни жителей. Он также отметил работу «Фонда „Защита“», председателем которого сам является.

«За плечами фонда — десятки гуманитарных отправок нашим бойцам и сотни тонн полезных грузов, включая технику, предметы первой необходимости, маскировочные сети и специализированные подушки для тех, кто проходит реабилитацию», — добавил Сергей Чураков.

Депутат Александр Бахтин подробно рассказал о реализации партийных проектов, отметив, что благодаря программе «Новая школа» в 2024 году начнется капитальный ремонт школы № 32 на улице Крупской и третьего корпуса гимназии № 1 имени Баландина. Работы планируют завершить к сентябрю. Также в рамках народной программы будут возводить и модернизировать спортивные учреждения.

«В 2024 году количество присвоенных спортивных разрядов и званий продолжает расти. Если в 2020 году присвоили 1234 разряда и 23 звания, то в 2024 году — 2437 разрядов и 34 звания, включая „Мастер спорта России международного класса“ и „Заслуженный тренер России“», — сообщил Александр Бахтин.

Народный избранник Андрей Холод представил отчет о своей работе перед коллективом «Земской гимназии», обсудив реализацию партийных проектов, работу сферы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства общественных пространств.

«В рамках партпроекта „Городская среда“ в Балашихе привели в порядок 26 общественных территорий — семь парков, два лесопарка и 17 скверов. Практически в каждом микрорайоне города есть зеленая зона для проведения времени с семьей, занятий спортом или отдыха», — отметил Холод.

В завершение своих отчетов депутаты поделились планами на 2025 год и поблагодарили жителей за активную гражданскую позицию и участие в жизни округа.