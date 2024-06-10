Депутаты рассмотрят проект о возвращении водительских прав участникам СВО

Правительство предложило вернуть участникам СВО изъятые водительские права

Petrov Sergey/news.ru
Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который даст возможность военным и добровольцам использовать водительские права, даже если их аннулировали. Об этом сообщил «Коммерсант».

Инициатива будет касаться военных, которые заключили контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований. В случае принятия законопроекта они смогут пользоваться водительскими правами во время мобилизации или военного положения.

Документ будет действительным даже в том случае, если его аннулировали за грубое нарушение ПДД, включая пьяное вождение, аварии с пострадавшими и выезд на встречную полосу. После возвращения из зоны спецоперации недействительные водительские права необходимо будет сдать обратно в ГАИ.

Ранее в ГД внесли проект закона о штрафах за опасное вождение. Их сумма будет составлять от трех до пяти тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что из-за водителей, которые показывают свою опасную езду, происходит до 80% аварий.

От тепла к похолоданию. Москвичей предупредили о переменчивой погоде в течение недели

Инстасамка поменяла стиль. Скандалов и хайпа больше не будет?

Миссия невыполнима. План Германии увеличить число военных разбился о реальность

Главные сделки и яркие моменты. Каким войдет в историю ПМЭФ-2024

Вонь на несколько этажей. Жительница Краснодара заперла в квартире 60 кошек

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте