Депутаты рассмотрят проект о возвращении водительских прав участникам СВО

Правительство внесло в Госдуму законопроект, который даст возможность военным и добровольцам использовать водительские права, даже если их аннулировали. Об этом сообщил «Коммерсант» .

Инициатива будет касаться военных, которые заключили контракт с Минобороны или участвуют в СВО в составе добровольческих формирований. В случае принятия законопроекта они смогут пользоваться водительскими правами во время мобилизации или военного положения.

Документ будет действительным даже в том случае, если его аннулировали за грубое нарушение ПДД, включая пьяное вождение, аварии с пострадавшими и выезд на встречную полосу. После возвращения из зоны спецоперации недействительные водительские права необходимо будет сдать обратно в ГАИ.

Ранее в ГД внесли проект закона о штрафах за опасное вождение. Их сумма будет составлять от трех до пяти тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что из-за водителей, которые показывают свою опасную езду, происходит до 80% аварий.