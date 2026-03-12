Депутаты округа Пушкинский посетили пункт плетения сетей для бойцов СВО

Представители власти 11 марта побывали в волонтерской группе «Армия Красноармейска». Там они узнали о текущих потребностях для создания маскировочных сетей.

Уполномоченный главы округа Ольга Алексеева, депутат Московской областной Думы Александр Легков и депутат местного Совета депутатов Дмитрий Кульков пообещали помочь с материалами.

Волонтеры трудятся ежедневно, без выходных. Они вручную плетут сети, которые помогают скрывать технику и позиции бойцов. Все заготовки мастерицы делают самостоятельно — материал нарезают вручную, для этого своими силами собрали специальное оборудование.

Ранее при поддержке Александра Легкова волонтерам передали 15 рулонов спанбонда. Теперь мастерицы попросили материалы определенных расцветок, которые подбирают по сезону и погодным условиям. Дмитрий Кульков заверил, что депутаты продолжат поддерживать активистов и помогать всем необходимым.