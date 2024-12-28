Депутаты обратятся в Генпрокуратуру из-за аукциона в поддержку Украины

Депутаты Государственной думы обратятся в Генеральную прокуратуру, чтобы привлечь к ответственности артистов, покинувших территорию России, запустивших аукцион в поддержку Украины. Об этом рассказал глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев, сообщило РИА «Новости» .

Как сообщил депутат, 50 деятелей культуры, включая музыкантов, писателей, актеров, художников и журналистов, которые покинули Россию с началом специальной военной операции, организовали двухнедельный аукцион с более чем 100 лотами в поддержку Украины. По его словам, мероприятие проходит при содействии американцев.

«В данном случае это яркий пример, подтверждающий необходимость принятия закона о спецсчетах для иноагентов, подписанного сегодня президентом России», — сказал он.

Депутат сообщил, что среди участников мероприятия было более 25 иностранных агентов, включая группы «Би-2»* и Noize MC*, а также Бориса Гребенщикова*, Монеточку*, Татьяну Лазареву* и ряд нежелательных в России организаций.

Ранее стало известно, что против блогера Юрия Дудя* могут возбудить уголовное дело. Его могут привлечь к уголовной ответственности по статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. На Дудя уже заводили административное дело после интервью с дизайнером Артемием Лебедевым.

*Признаны иноагентами на территории России.