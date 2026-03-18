Депутаты из Химок отправили гуманитарную помощь бойцам СВО

Депутаты Галина Болотова и Надежда Смирнова передали новую партию гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. Груз отправили на передовую 17 марта.

В состав гуманитарной помощи вошли предметы первой необходимости, продукты и лекарства. Также бойцам отправили детские письма и рисунки.

«Поддержка военнослужащих — это наша прямая ответственность. Мы обязаны обеспечить им надежный тыл и сделать все возможное, чтобы они чувствовали внимание и поддержку со стороны общества», — поделилась депутат городского округа Химки Галина Болотова.

«Каждая отправка — это возможность передать тепло и заботу тем, кто находится на передовой, и показать, что их поддерживают и ждут дома», — отметила депутат городского округа Химки Надежда Смирнова.

Сбор и отправка гуманитарной помощи идут непрерывно. Принимают участие в ней депутаты, волонтеры и активные жители.