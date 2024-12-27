Депутаты из Балашихи собрали для бойцов СВО генераторы и теплую одежду

Супруга бойца специальной военной операции из Балашихи Марина обратилась к депутатам с просьбой о помощи в приобретении теплой одежды, обуви и оборудования. Народные избранники собрали и передали волонтерам все необходимое для отправки на передовую.

Мужа Марины мобилизовали 11 октября 2022 года. По ее просьбе депутаты Совета депутатов Андрей Коровушкин, Галина Ченцова и Рустам Фахрисламов подготовили генераторы, тепловые пушки, маскировочные сети, теплую одежду и обувь. Маскировочные сети для бойцов сплели учителя и ученики школы № 7 городского округа Балашиха.

«Все необходимое приобрели и передали сегодня. Мы стараемся помогать и участникам специальной военной операции, и жителям приграничных территорий», — сказал депутат из Балашихи Андрей Коровушкин.

В ближайшее время волонтеры отправят гуманитарный груз на передовую.

Напомним, в Балашихе работают три постоянных пункта сбора помощи для бойцов специальной военной операции: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный.