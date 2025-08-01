Депутаты и общественники проверили благоустройство дворов в Шатуре

Комплексное благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов многоквартирных домов продолжаются в муниципалитете. Депутаты и члены Общественной палаты проверили качество и соблюдение сроков работ.

На территории возле домов № 5, 7 по Академической улице и № 3, 3/1 и 5 по проспекту Борзова рабочие уже сняли старое покрытие, заменили бордюры, ведется укладка асфальта на парковках и пешеходных дорожках. Во дворе обустроят площадку для сбора твердых бытовых отходов и появится дополнительное освещение, фонарные столбы уже установлены. Подрядчик пообещал завершить все работы к 5 августа.

Проверяющие посетили двухэтажные дома № 13 и 15 на улице Жарова, где идет ремонт подъездов в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Стены уже подготовили под покраску, заменили оконные блоки и напольное покрытие. Остается отремонтировать входную группу, заменить ограждения и перила лестниц, обновить почтовые ящики и информационные стенды. По мнению общественников, темпы работ хорошие.

До конца лета также приведут в порядок подъезды в доме № 45 по проспекту Ильича в Шатуре, домах № 5 и 19/28 по улице Свердлова в Рошале и домах № 4а и 7 на Центральной улице в поселке Пустоши.

Общественники и депутаты проконтролировали и ремонт фасада в доме № 53 по проспекту Ильича. Депутат Ольга Бурмистрова рассказал, что в доме проживает участник спецоперации, который попросил закрыть доступ к недействующей шахте лифта, чтобы туда не скидывали мусор.

«Убедились, что меры приняты. Жители новым фасадом довольны. МКД выглядит красиво и аккуратно внутри и снаружи, так как балконы обшиваются одинаковым по цвету профлистом, а в подъездах произведена замена оконных блоков», — отметила Ольга Бурмистрова.