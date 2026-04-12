Депутаты Химок испекли куличи для семей героев СВО

10 апреля, в преддверии Светлой Пасхи, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутаты Химок дали старт благотворительной выпечке куличей. Мастер-класс для них провели профессиональные кондитеры на базе российского производителя ингредиентов для хлебопекарной и кондитерской промышленности.

Замес теста, формовка, расстойка и румяная корочка — весь процесс гости контролировали лично, работая бок о бок с пекарями. Валентин Герасимов первым из депутатов отозвался надеть фартук и приступить к работе.

Главная цель акции — не просто выпечка, а тепло рук, переданное тем, кто ждет своих героев дома. Депутат Инна Монастырская после мастер-класса лично встретилась с женой бойца СВО и вручила освященный кулич, который станет частью пасхального стола каждого, к кому народные избранники сегодня отправятся поздравлять с наступающей Пасхой.

Традиция поддерживать военнослужащих и их близких в Химках носит системный характер. Депутат Наталья Каныгина и лидер Движения общественной поддержки Павел Миронов рассказали, что вместе с городскими волонтерами регулярно передают гуманитарные грузы в зону проведения специальной военной операции, а сегодняшняя акция стала еще одним жестом заботы — уже для тех, кто дома ждет победителей.

Николай Томашов отметил, что такие встречи объединяют жителей вокруг важных человеческих ценностей. Пока на передовой полевые пекарни выпекают куличи для бойцов, в тылу Химки пекут для их семей.