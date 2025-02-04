Депутаты Госдумы встретились с участниками СВО в Реутове

В Реутове состоялась встреча депутатов Государственной Думы от партии «Единая Россия» Аллы Поляковой и Александра Толмачева с военнослужащими, участвующими в специальной военной операции. Мероприятие прошло в Фонде социальной поддержки населения наукограда, где обсуждались вопросы гуманитарной помощи и социальной защиты бойцов.

Своими историями поделились двое участников спецоперации. Один из них — бывший депутат городского Совета Андрей, который активно занимается отправкой гуманитарных грузов на передовую. Он обратился за содействием в обустройстве пункта временной дислокации.

«На встрече я озвучил несколько важных вопросов, решение которых требует поддержки на высоком уровне. Надеюсь, что благодаря этому диалогу удастся ускорить процесс. Такие встречи позволяют напрямую донести проблемы до тех, кто может помочь их решить», — отметил военнослужащий.

Депутат Алла Полякова подчеркнула значимость подобных мероприятий, так как обратная связь помогает лучше понять ситуацию и определить, где помощь наиболее необходима.

В рамках встречи бойцам передали гуманитарную помощь, собранную при участии АО «НПО машиностроения», городской организации Всероссийского общества инвалидов, а также школьников и гимназистов. Для участников спецоперации подготовили холодильник, четыре стиральные машины, генераторы, дизельные отопители, а также гостинцы, открытки и плакаты ко Дню защитника Отечества.

На мероприятии присутствовали заместитель главы городского округа Реутов Ольга Репина, председатель Совета депутатов Николай Ковалев, руководитель Фонда социальной поддержки населения Анна Бабалова и социальный координатор госфонда «Защитники Отечества» в Реутове Мария Плюснина.

Напомним, что в Реутове продолжается набор на военную службу по контракту. Узнать подробности можно на сайте контрактмо.рф или в военно-учетном столе по адресу: Реутов, улица Ленина, 23. Телефон для справок: 8 (909) 903-54-19.