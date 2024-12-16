Депутаты Богородского округа приобрели орехи и сухофрукты для бойцов СВО

Волонтеры Богородского округа организовали производство полезных перекусов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Муниципальные депутаты передали добровольцам орехи и сухофрукты для изготовления 350 порций витаминных смесей.

Полевую кухню под названием «Варяг» открыли при храме Троицы Живоначальной в Старой Купавне Богородского городского округа. Добровольцы разместили там цех по производству сухих пакетов первых блюд, супов и борщей, а также перекусов из орехов и сухофруктов для участников спецопераци.

Депутаты Богородского округа и активисты «Молодой гвардии» приехали на полевую кухню и привезли с собой продукты для 350 порций витаминных смесей.

Напомним, что группу волонтеров «Варяг» организовала прихожанка храма Татьяна Забродина. Ее муж с позывным Варяг отправился во время мобилизации на фронт. Там он получил серьезное ранение и не смог вернуться на передовую. Ветеран поддерживает связь с боевыми товарищами и сейчас.

Первыми блюдами полевой кухни были сублимированные домашние супы. Татьяна вместе с сестрами мужа начали готовить их из высушенных овощей и мяса с ароматными специями. Так появились борщ, харчо, гороховый и грибной супы «Варяг». Их можно заваривать в походной кружке. Продукцию полевой кухни отправляют во многие подразделения. Заказы поступают от бойцов со всего фронта.

«По заявке приобрели необходимую провизию и передали ее волонтерам. Вместе с провизией мы написали записки бойцам, поздравили их с наступающим Новым годом и пожелали вернуться живыми и здоровыми. Благодарю всех, кто помогает нашим ребятам», — сказал депутат Сергей Мелин.