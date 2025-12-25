Депутаты Богородского округа навестили военнослужащих в госпитале в Дуброво

Депутаты Богородского округа Екатерина Щербакова и Павел Волнов в преддверии новогодних и рождественских праздников посетили госпиталь для военнослужащих в Дуброво. Депутаты вместе с волонтерами передали подарки и поздравления бойцам, проходящим здесь лечение.

Гости поблагодарили героев за бесценную службу, а медицинский персонал — за их ежедневный самоотверженный труд. Бойцы, находящиеся здесь на реабилитации, всегда отмечают особую атмосферу и самоотдачу медперсонала госпиталя. Ребята здесь окружены вниманием и теплом, что особенно дорого и ценно в эти предпраздничные дни.

«Это всегда очень волнительный момент. Мы стараемся пообщаться с каждым, кто здесь находится: узнать, откуда человек, как идет лечение, нужна ли какая-то помощь. В ответ слышим в основном слова благодарности — просто за внимание, за то, что приехали. И это очень ценно», — рассказала депутат Совета депутатов Богородского округа Екатерина Щербакова.