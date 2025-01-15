Депутатский прием родственников бойцов СВО прошел в Лосино-Петровском

Мать участника СВО обратилась к депутату с просьбой помочь вынести из дома старую и непригодную для использования мебель. Еще один житель Лосино-Петровского, брат которого находится на фронте, рассказал о необходимости срочно приобрести специализированный инвентарь и отправить его в воинскую часть, где служит родственник.

Мужчина, сын которого также находится в зоне СВО, попросил приобрести для военнослужащего необходимые инструменты и медикаменты. Отец рассказал о ситуации, в которой оказалась его семья, и с надеждой на поддержку обратился к депутату за помощью в решении этой проблемы.

Гузаль Данилова внимательно выслушала каждого жителя, пришедшего на прием, и пообещала, что все просьбы будут рассмотрены в кратчайшие сроки. Она также предложила родным участников спецоперации помощь в координации действий с военными структурами. «Поддержка военнослужащих и их семей — это приоритетное направление работы партии, и каждый вопрос будет решаться индивидуально с максимальной оперативностью», — подчеркнула депутат.