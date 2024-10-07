Депутат Журавлев заявил, что российские военные выследят и уничтожат F-16 на Украине

Депутат Госдумы и первый заместитель председателя комитета по обороне Алексей Журавлев в разговоре с RT прокомментировал информацию о том, что Украина получила первую партию F-16 от Нидерландов.

Он выразил сомнение в том, что эти истребители окажут значительное влияние на текущую ситуацию на фронте, указав на случай, когда один из F-16 был уничтожен сразу после взлета.

По его словам, не совсем ясно, о какой именно партии истребителей идет речь — официальные лица из Нидерландов могут говорить как о предыдущих поставках, так и о новых самолетах, так как точное их количество пока не известно.

Журавлев добавил, что вооруженные силы Украины берегут и скрывают F-16, но российские военные найдут и уничтожат каждый из них.