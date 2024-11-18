Депутат в Балашихе Светлана Тананова встретилась с участником СВО

Депутат Совета Балашихи Светлана Тананова провела встречу с участником специальной военной операции, прибывшим домой в отпуск по ранению. Она рассказала ему про льготы, которые существуют в стране для бойцов.

Встреча прошла в микрорайоне Северный. Светлана Тананова и участник СВО обсудили социальные льготы, в том числе работу Центра помощи семьям мобилизованных и добровольцев. Он располагается в Балашихе на базе комплексного молодежного центра «Семья».

В центр можно обратиться по любому вопросу. Например, по оформлению кредитных каникул, получению выплаты или устройству ребенка в детский сад. Информацию о приеме можно узнать по телефону: 8 (901) 584-02-70.

В завершение встречи депутат поблагодарила бойца за мужество и отвагу, а также пожелала скорейшего выздоровления. Она отметила, что участники специальной военной операции — герои, которые защищают страну.

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