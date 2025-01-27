Депутат Тананова встретилась с членами ветеранских организаций в Балашихе

В микрорайоне Заря городского округа Балашиха депутат Совета депутатов Светлана Тананова провела встречу с членами Объединенного Совета ветеранских организаций. На мероприятии обсудили планы по военно-патриотической работе в муниципалитете.

Помимо этого, собравшиеся рассмотрели вопросы расширения гуманитарной помощи бойцам специальной военной операции, побеседовали о работе с семьями бойцов и о мерах поддержки мобилизованных граждан Балашихе.

Напомним, в округе работают три пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, дом № 7/1, а также в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, дом № 7, и на Октябрьской улице, дом № 11, в микрорайоне Железнодорожный. С информацией о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах можно ознакомиться на сайте движения «Волонтеры Подмосковья».