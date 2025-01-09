Депутат Светлана Тананова провела встречу с предпринимателями Балашихи

Депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова провела встречу с представителями бизнес-сообщества округа в рамках партпроекта «Предпринимательство». Среди участников мероприятия был президент Торгово-промышленной палаты Анатолий Шестаков.

На встрече обсуждались изменения в региональном законодательстве, касающиеся малого и среднего бизнеса. Светлана Тананова отметила, что одним из ключевых вопросов стало оказание помощи семьям участников специальной военной операции в городском округе.

«Мы совместно обсудили изменения в региональном законодательстве по вопросам малого и среднего бизнеса, а также предложения предпринимателей по вопросу оказания помощи семьям добровольцев и мобилизованных в городском округе», — рассказала депутат.

Кроме того, участники встречи получили консультации по вопросам работы малого и среднего бизнеса в Балашихе и ознакомились с мерами поддержки, действующими в округе. Среди обсуждаемых тем также были озвучены планы на 2025 год, что свидетельствует о стремлении местных властей создать более благоприятные условия для предпринимателей.

По словам Анатолия Шестакова, поддержка бизнеса в условиях текущих вызовов является важным направлением работы. Он подчеркнул необходимость активного взаимодействия между властью и предпринимателями для более эффективного решения актуальных вопросов.