Депутат Павел Касюлин провел прием жителей Балашихи по вопросам соцподдержки

В городском округе Балашиха продолжается неделя приемов граждан по вопросам социальной поддержки. В рамках этой инициативы депутат Совета депутатов Павел Касюлин провел встречу с жителями города, чтобы выслушать их обращения и оказать необходимую помощь.

На прием к депутату обратились две женщины, чьи мужья в настоящее время находятся в зоне специальной военной операции. В ходе беседы рассмотрели вопросы получения льгот и участия в социально-образовательных программах, предназначенных для поддержки семей военнослужащих. Павел Касюлин предоставил подробные разъяснения и рекомендации, чтобы женщины могли воспользоваться всеми доступными мерами социальной помощи.

Кроме того, депутат проявил особое внимание к заявительницам, исполнив их мечты и вручив подарки. Этот жест подарил женщинам радость и поддержку в непростой период их жизни.

«Мы должны поддерживать наших граждан, особенно тех, чьи близкие сейчас защищают Родину. Наша задача — обеспечить их всем необходимым и помочь справляться с трудностями», — отметил Павел Касюлин.

Напомним, что любой житель городского округа Балашиха может обратиться за помощью в местную Общественную приемную партии «Единая Россия». Для предварительной записи на прием можно позвонить по телефону: 8 (985) 193-64-03.