Депутат Олег Кобляков передал продукты для сухих супов волонтерам в Электроуглях

Муниципальный депутат Богородского округа Олег Кобляков привез в благотворительный фонд «Варяг» мешки с картофелем, из которого затем изготавливают сухпайки для бойцов специальной военной операции. Учреждение располагается в городе Электроугли и уже несколько лет непрерывно отправляет военнослужащим гуманитарную помощь.
Транспортировкой сухих супов занялся муниципальный депутат Сергей Иванов. В прошлом году народный избранник оказал содействие в решении вопроса с поиском свободного помещения в городе, а также не раз передавал волонтерам финансовые средства для приобретения продуктов.
Напомним, что активисты фонда занимаются изготовлением сухих супов, каш и другой продукции для фронта. Вот лишь небольшая статистика — 100 килограммов картошки для супа после сушки превращается в десять. Поэтому волонтеры благодарны и рады любой помощи со стороны неравнодушных жителей Богородского округа.
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