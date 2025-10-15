Депутат Мособлдумы Живцов доставил гумпомощь бойцам СВО из Орехово-Зуева

В общей сложности волонтеры проехали более четырех тысяч километров.

«Линия фронта уверенно продвигается, а, значит, позиции наших бойцов все дальше и дальше от нашей границы. Поэтому и нынешняя поездка заняла у нас полных пять суток. Везде мы встречались с нашими земляками — бойцами СВО, побывали в расположении нескольких воинских подразделений», — сообщил Эдуард Живцов.

Вместе с Эдуардом Живцовым в поездке были верные соратники Андрей Коваленко и Андрей Иванов. Благодаря их опыту и знанию маршрутов удалось избежать обнаружения вражескими беспилотниками и обеспечить безопасную доставку помощи.

«Вернулись поздним вечером воскресенья. Подробные отчеты о поездке отложим на потом. Отчитаемся перед семьями бойцов, которым мы передавали посылки, перед волонтерами, которые просили нас отвезти на ЛБС все, что они приготовили, а также перед всеми, кто душой болеет за наших бойцов. Конечно, расскажу о наших героях СВО — настоящих русских Мужиках с большой буквы!» — добавил Эдуард Живцов.