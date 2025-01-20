Депутат Мособлдумы встретился с группой волонтеров «Богородские берегини»

В рамках рабочей поездки представитель Московской областной думы Марк Черемисов побывал с визитом у группы добровольцев в Ногинске. «Богородские берегини» — это место, где люди с большим и добрым сердцем объединились для помощи участникам спецоперации.

Волонтерское движение было создано в самом начале СВО, и работа его участников является примером самоотдачи и патриотизма. «Богородские берегини» плетут маскировочные сети для разных условий: для зимы и лета, для песчаных и лесных регионов. Их уже оценили многие бойцы, особенно снайперы, которые постоянно обращаются за уникальными накидками. Добровольцы выпускают более 12 наименований продукции, включая сложные маскировочные системы.

Парламентарий не впервые встречается с участниками движения. В это раз он помог волонтерам средствами, которые пойдут на закупку необходимых для изготовления маскировочных сетей и накидок для снайперов материалов. Марк Черемисов поблагодарил «Богородских берегинь» за их важный труд и доброту.

«Каждый визит сюда вдохновляет. Сегодня, например, встретил бабушку, которая принесла вязаные носочки для наших бойцов. Такие трогательные моменты показывают, что каждый

может внести свою лепту в общее дело», — поделился депутат Мособлдумы.