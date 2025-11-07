Депутат Мособлдумы вручил награды волонтерам в Воскресенске

День добровольца Московской области отметили в доме культуры «Красный горняк» поселка Фосфоритный. Депутат Московской областной думы Владимир Барсуков поздравил с праздников неравнодушных жителей, активно участвующих в волонтерской деятельности.

Благодарностью Московской областной думы были отмечены Алевтина Кнутова, Татьяна Белан, Анна Тоцкая, Вера Полякова, Антонина Белова, Валентина Левашова, Наталья Плитина и Татьяна Паукова.

Жители поселка плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции. Изделия помогают военным скрыть от глаз противника технику, инженерные сооружения и места укрытия.

«Благодарю за вашу отзывчивость, неравнодушие и добрые сердца! За ваш ежедневный кропотливый труд, за поддержку наших бойцов! Вы — настоящие герои нашего времени!» — обратился к волонтерам Владимир Барсуков.