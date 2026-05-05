Депутат Мособлдумы провела встречу с жителями в Дмитрове

В Дмитровской центральной библиотеке 4 мая прошла встреча депутата Московской областной думы Марины Шевченко с избирателями. Она отчиталась об исполнении наказов жителей партией «Единая Россия».

В 2021 году от жителей Дмитровского округа поступило 2600 наказов. Все они вошли в Народную программу. По итогам пяти лет выполнение по Московской области составило 98 процентов, а в Дмитровском округе — 100 процентов, отметила Марина Шевченко в начале встречи.

За это время в Дмитрове построили дополнительный корпус Останкинской школы и Инженерную школу, отремонтировали Дмитровскую школу № 8. Обновили детский сад № 65 в Новосиньково, идет капитальный ремонт садика «Аленушка» в Дмитрове. Преобразилась Дмитровская детская школа искусств. Обновили старые и построили новые фельдшерско-акушерские пункты. Почти во всех подразделениях Дмитровской больницы прошел ремонт, закупили современное оборудование. Бассейн «Бриз» получил вторую жизнь, став современным и уютным.

Дмитровский округ остается лидером по сбору и отправке гуманитарной помощи — более 500 тонн. Над 500 семьями участников СВО шефствуют члены «Единой России» и депутаты. В регионе действуют 37 мер поддержки для участников СВО и их семей, включая переобучение, трудоустройство и реабилитацию.

«Сейчас идет сбор предложений в Народную программу на 2027–2031 годы. Приглашаю всех неравнодушных дмитровчан принять участие. Бланки для наказов можно получить в общественной приемной местного отделения „Единой России“ по адресу: Дмитров, улица Лиры Никольской, 4. Также можно оставить наказ онлайн на сайте естьрезультат.рф или по телефону 8-800-200-89-50», — обратилась Марина Шевченко к жителям.

«Итоги реализации Народной программы в нашем округе — наглядный пример того, как совместные усилия власти и жителей дают реальный результат. 100 процентов выполнения наказов избирателей — это не просто цифра: благодаря этой работе у нас появились новые школы, обновлены детские сады, больницы получили современное оборудование, а общественные пространства стали комфортнее», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

На встрече некоторые участники заполнили бланки сразу, другие взяли домой, чтобы обдумать свои предложения.