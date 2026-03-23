Депутат Мособлдумы провел встречу с жителями в Дмитрове

В рамках патриотической программы «Успех в единстве поколений» Депутат Мособлдумы Александр Орлов 18 марта встретился с жителями в спортивном комплексе «Дмитров». Главными темами разговора стали патриотическое воспитание, помощь бойцам СВО и благоустройство городской среды.

Александр Орлов подчеркнул важность связи поколений и сохранения исторической памяти. Он отметил активную позицию дмитровчан, которые участвуют в патриотических мероприятиях и помогают бойцам на передовой.

На встречу пришел доброволец с позывным «Роки», участник СВО в составе отряда имени Александра Невского. Боец, который скоро снова отправится на линию фронта, рассказал, как важна для военных поддержка сограждан.

«Нам нужна и важна любая помощь. Получая ее — будь то сети, техника, домашние вкусности, письма и рисунки детей, мы чувствуем, что мы едины», — поделился «Роки».

Боец попросил помочь подразделению с приобретением квадроцикла и автомобиля УАЗ. Орлов отметил, что жители округа активно помогают фронту, благодаря чему муниципалитет стал лидером в Подмосковье по количеству отправленных гуманитарных грузов.

За неравнодушие и вклад в помощь участникам СВО депутат вручил благодарственные письма директору спорткомплекса Максиму Безбородову и сотрудницам Светлане Самофал и Елене Шайдаровой.

Орлов также рассказал о своей работе в областной думе. Главное направление — экология: он занимается организацией акций, продвижением программ по очистке рек и водоемов, а также следит за снижением вредных выбросов на предприятиях.

Затронули и тему инициативного бюджетирования. Парламентарий призвал активнее голосовать на портале «Добродел».

«Это удобный механизм: жители предлагают идеи, голосуют за них, а лучшие проекты получают деньги из областного бюджета. Так можно быстро сделать ремонт дорог, обустроить спортплощадку или сквер. Чем активнее голосуем, тем больше пользы для округа», — пояснил Александр Орлов.