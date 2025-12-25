Депутат Мособлдумы провел встречу с бойцом СВО в Красногорске

В красногорском отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча с участником спецоперации Евгением Бушевым и его семьей. Героя поздравили с наступающими праздниками, обсудили поддержку и услышали его авторские стихи и песни.

Евгений отправился добровольцем на СВО в мае 2024 года. Во время выполнения боевого задания он получил тяжелые ранения и после лечения вернулся домой к жене и троим детям. По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева семье была предоставлена квартира, решается вопрос о выделении парковочного места для маломобильных граждан.

На встрече Евгений показал свою творческую сторону — он пишет стихи и создает на их основе музыкальные композиции. «Возможность не просто услышать о его подвигах, но и пообщаться с ним напрямую — это бесценно. Он служит для нас примером и источником вдохновения», — сказал депутат Московской областной думы, член фракции «Единая Россия» Роман Володин.

Вместе с ним в мероприятии участвовали исполнительный секретарь местного отделения партии Богдан Андриянов и молодежные активисты. Семье Бушева вручили новогодние подарки и поздравили с предстоящими праздниками.

Мероприятие прошло в рамках проекта «Успех в единстве поколений».