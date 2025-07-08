Депутат Мособлдумы провел встречу с бойцами СВО и их семьями в Балашихе

В общественной приемной Балашихинского отделения партии «Единая Россия» прошел Единый день приемов, посвященный поддержке участников специальной военной операции и их семей. Жители города смогли задать вопросы и обсудить важные темы с представителями власти и ветеранского сообщества.

Встречу провели депутат Московской областной думы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Геннадий Попов и руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО, Герой России Иван Клещерев. Главное внимание уделили вопросам социальных выплат, льгот и других мер поддержки.

Среди обращений — запрос участника СВО о предоставлении земельного участка. Ветераны также подняли темы, связанные с повседневными нуждами, и подчеркнули важность дальнейшего развития программ помощи для тех, кто защищал страну.

«Московская область — один из лидеров в России по уровню поддержки ветеранов СВО и их семей. По поручению президента и губернатора мы регулярно расширяем меры социальной помощи», — отметил Николай Черкасов. Он добавил, что такие встречи помогают оперативно решать проблемы и учитывать запросы граждан.

Партия «Единая Россия» продолжает работать над улучшением жизни защитников Отечества и их близких.