Депутат Мособлдумы поздравил семьи бойцов СВО в Сергиевом Посаде с Днем матери

Депутат Московской областной Думы Александр Легков поздравил семьи военнослужащих с Днем матери. Первым пунктом визита стал дом семьи Куликовых.

Екатерина Александровна — мама погибшего в 2023 году героя специальной военной операции. Ее сын Тимур ушел на фронт добровольно, служил штурмовиком. Однажды он заменил раненого боевого товарища, сел за руль боевой машины, получив смертельное ранение. Тимуру Куликову посмертно присвоили орден Мужества. В семье остались родители и младший брат.

«Большая благодарность за то, что воспитали героя, помним и поддерживаем», — обратился Александр Легков к Екатерине Александровне.

Следующим местом встречи была квартира Светланы Александровны, проживающей в поселке Березняки. Ее сын Кирилл служит на фронте уже третий год.

«Мне подробностей не рассказывает, знает, что переживаем и ждем. Второму сыну 17 лет, скоро собирается пойти на подмогу старшему», — рассказала Светлана.