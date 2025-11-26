Депутат Мособлдумы посетил семью офицера из Балашихи в преддверии Дня матери

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил в Балашихе семью кадрового офицера, участника специальной военной операции Александра Пигалкина. Встреча прошла в преддверии Дня матери, который отмечается 30 ноября.

Ефимов поздравил супругу офицера Ирину, вручил подарки и обсудил с семьей повседневные дела, успехи детей и ситуацию с главой семьи, находящимся в зоне СВО. В беседе депутат подчеркнул важность поддержки семей военнослужащих и поблагодарил тех, кто помог организовать встречу.

«Хочется выразить благодарность руководителю ветеранской организации микрорайона Заря Алексею Дедову и сотруднику территориального отдела по Южной Балашихе Виктору Гуцулу за помощь в организации этой встречи и создание доверительной атмосферы», — отметил Тарас Ефимов.

Ирина Пигалкина рассказала о своей поддержке мужа и о том, что сама решила работать в военной структуре, чтобы быть ближе к супругу.

«У нас нет таких разговоров, чтобы отказаться от службы, командировок. Надо — значит, надо. Это наша Родина, наш дом, который надо защищать. А я просто его люблю», — сказала Ирина.

У супругов двое детей: 14‑летний Максим, увлекающийся 3D‑моделированием и комиксами, и девятилетняя Ангелина, занимающаяся рисованием.

В Балашихе оказывается комплексная поддержка участникам и ветеранам СВО и их семьям; в Московской области реализуется более 70 мер социальной поддержки.