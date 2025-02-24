Депутат Мособлдумы навестил участника СВО в Богородском округе

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил отделение адаптивного спорта спортивной школы Олимпийского резерва. Он также встретился с бойцом СВО, которые переехал в муниципалитет после реабилитации

Участник спецоперации является уроженцем Луганска. Подписал контракт, воевал, получил ранение, а после реабилитации переехал в Московскую область и обосновался в Богородском округе. Сейчас работает охранником.

Депутат областной думы заехал прямо на рабочее место мужчины, пожал ему руку, выразил благодарность за службу, поздравил с праздником и передал памятный подарок.

Также Марк Черемисов посетил адаптационный центр, где недавно уже был с визитом и передал теннисные ракетки. Руководитель отделения адаптивного спорта спортивной школы Олимпийского резерва Александр Сикавин показал, как проходит тренировка. Подаренные ракетки активно используются, занятия проходят с удовольствием.

Во время визита депутат увидел, что спортсмены нуждаются в новом теннисном столе. Из пяти существующих один уже изношен и практически не пригоден к игре. В ближайшее время планируется приобрести спортивное оборудование для отделения