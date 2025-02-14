Депутат Мособлдумы Мирзонов представил в Химках отчет о работе за 2024 год

В лицее № 21 городского округа Химки депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов провел встречу с жителями муниципалитета. Он рассказал собравшимся об результатах своей работы за 2024 год.

Народный избранник принял участие в 78 партийных акциях и мероприятиях. Из них 56 прошли для оказания поддержки бойцам специальной военной операции и членам их семей. Депутат Владислав Мирзонов собрал свыше 300 килограммов гуманитарной помощи. Ее отправили защитникам на фронт, а также мирным жителям Донбасса и Новороссии.

«На встрече я рассказал о ключевых законотворческих инициативах Мособлдумы, а также отметил достижения в важнейших сферах: образовании, здравоохранении, социальной поддержке, жилищно-коммунальном хозяйстве и экологии», — отметил народный избранник.

Владислав Мирзонов также добавил, что в Химках, как и во всем Подмосковье, продолжают работу по привлечению новых педагогов. Там внедряют меры поддержки для сотрудников образовательной сферы.

В конце мероприятия депутат наградил активных жителей Химок благодарственными письмами.