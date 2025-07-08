Депутат Мособлдумы Марина Шевченко провела встречу с семьями участников СВО

Мероприятие прошло в общественной приемной партии «Единая Россия» Дмитровского округа. На встрече, посвященной Дню семьи, любви и верности, обсудили меры поддержки родственников бойцов специальной военной операции.

Встречу провели в рамках партийного проекта «Крепкая семья». Марина Шевченко поздравила собравшихся с праздником и отметила особую роль семьи в жизни каждого.

«Для наших защитников на передовой особенно важно знать, что у них есть надежный тыл, что их любят и ждут», — сказала депутат.

Участники мероприятия обсудили существующие в Дмитровском округе меры поддержки для участников спецоперации и их семей, поделились личными планами и надеждами.

«Мы твердо уверены — победа уже близка!» — заявили близкие бойцов.

Марина Шувалова вручили детям защитников памятные подарки и игрушки.

«Поддержка военнослужащих и их семей — наш священный долг. Их мужество и твердая вера в победу вдохновляют всех нас. Мы приложим все усилия, чтобы бойцы знали — они не одиноки, вся страна верит в них и ждет скорейшего возвращения с победой!» — добавила депутат.