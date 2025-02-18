Депутат из Солнечногорска передал гуманитарную помощь участнику СВО

В общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в Солнечногорске продолжают помогать бойцам специальной военной операции. Депутат Владимир Недвижаев откликнулся на просьбу военнослужащего и инициировал очередной сбор гуманитарной помощи.

Недавно в общественную приемную местного отделения партии «Единая Россия» обратился участник спецоперации Александр, он попросил собрать гуманитарный груз для бойцов, находящихся на фронте. В ответ на его просьбу депутат и член фракции «Единая Россия» в Совете депутатов городского округа Солнечногорск Владимир Недвижаев инициировал сбор и передачу очередной партии помощи. В состав собранного груза вошли продукты питания, медикаменты, одежда и предметы личной гигиены.

«Поддержка наших военнослужащих — это не просто долг, это наше общее дело, и каждый из нас может принять в этом участие. Мы живем в сложное время, и, именно, единство, сплоченность и готовность прийти на помощь тем, кто борется за нашу свободу, делают нас сильнее», — подчеркнул Владимир Недвижаев.

Пункт приема гуманитарной помощи в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» расположен по адресу: город Солнечногорск, улица Советская, дом № 2. Отделение работает с 09:00 до 17:00.

Задать все интересующие вопросы по организации сбора гуманитарной помощи можно по телефону: 8 (977) 757-80-19.