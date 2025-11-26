Депутат из Подольска передал бойцам СВО стройматериалы и маскировочные сети

Депутат Совета депутатов городского округа Подольск Евгений Исаев направил фуру с очередной партией гуманитарной помощи бойцам на передовую в хону проведения специальной военной операции. По просьбе земляка собрал крупную партию груза с утеплителем, маскировочными сетями и рыбными консервами и передал защитнику.

Депутат собрал грузовую машину со строительным утеплителем и пленкой для обустройства быта и защиты от непогоды, пластиковыми еврокубами для обеспечения жизненно важного запаса чистой питьевой воды.

Также он передал маскировочные сети и защитную сетку от дронов — то, что напрямую влияет на безопасность и жизнь воинов, партию рыбных консервов, влажные полотенца, салфетки и одноразовую посуду.

Евгений Исаев отметил, что считает своим долгом и долгом каждого из тех, кто в тылу, делать все возможное и невозможное для защитников.